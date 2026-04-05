Billetterie : le bonheur est dans l’appli ?

Vous avez l’habitude de recevoir vos billets par mail en PDF ? Ça ne durera peut-être pas. Le système est bien en place, mais il fait les affaires des escrocs qui laissent régulièrement des spectateurs sur le carreau. Certains clubs français ont franchi le cap et choisi de développer une application, avec l’avantage de la sécurité, mais pas que.

Mercredi soir, au Parc des Princes, ils seront certainement des dizaines à approcher des portes du stade avec la goutte au front. À espérer voir une lumière verte, synonyme d’accès à une soirée sous les étoiles de la Ligue des champions. Tout en sachant que la lumière pourrait bien virer au rouge, et le tourniquet se bloquer. Ces scènes sont devenues monnaie courante, en France et ailleurs. De quoi nourrir des réflexions et envisager d’autres approches en matière de billetterie ?

« Un billet PDF, je peux le copier 40 fois et le donner à 40 personnes »

Le PSG laisse deux options aux supporters : imprimer un E-Ticket ou télécharger un M-Ticket sur son smartphone. Ce qui ouvre la porte aux captures d’écran, aux photocopies, aux falsifications et aux arnaques. « Sur un match comme ça, avec ce type de tickets, il y en aura, c’est évident. Le billet PDF est facile à dupliquer. Si j’en ai un, je peux le copier 40 fois et le donner à 40 personnes. Ça ouvre la porte à la fraude », explique David Cersosimo, responsable du développement commercial de Black Ticket, start-up spécialisée dans la sécurisation des billets. Exemple flagrant : la finale de la Ligue des champions au Stade de France en 2022, où des milliers de faux billets ont circulé. Un grand nombre de clubs envoie toujours de bon vieux PDF en pièce jointe des mails. Cependant, de plus en plus choisissent de passer par une application.

C’est le cas du Havre, avec HAC Tickets, depuis 2024. Le billet acheté apparaît automatiquement dans l’appli, avec un QR code ou un code-barres qui ne s’affiche qu’à quelques heures du coup d’envoi et un système empêchant les captures d’écran. « Nous avons eu de très bons retours de nos supporters, en particulier sur la simplification dans l’utilisation du billet et le fait de ne plus avoir à être dépendant d’un billet papier – plus encombrant, plus facile à perdre ou à oublier et, bien sûr, moins écologique. Sans parler du confort accru au niveau de l’entrée dans le stade avec des temps d’attente moins longs et une automatisation des contrôles d’accès ​​», explique Nicolas Scamtamburlo, responsable de la billetterie du club. Ce système a fait ses preuves lors de grands événements, notamment les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, ou l’Euro 2024, via l’application de l’UEFA.

La FFF en réflexion

Metz s’y est aussi mis avec le FC Metz Pass, une application développée par Black Ticket. « Plutôt que le billet soit livré par mail, il est livré dans une application sécurisée et reste dans un circuit fermé. Ça met fin à toute fraude. Quand les gens se présentent aux portiques, ils ouvrent leur téléphone, le billet s’affiche tout de suite avec un code-barres qui est grand et bien éclairé. On entre beaucoup plus facilement dans l’enceinte que quand on doit chercher dans ses emails, ouvrir le PDF, zoomer, etc. », affirme Dino Mattioni, CEO de Black Ticket. L’appli ouvre aussi la porte à une autre façon de communiquer avec le public, obligé de s’y connecter. « On peut envoyer des notifications pour rediriger les gens si une porte d’accès est fermée, partager une offre d’un sponsor, une réduction à la boutique ou à la buvette, etc. On stimule aussi l’engagement des fans avec des vidéos et des contenus du club intégrés dans l’appli. »

La Premier League a décidé de suivre cette direction : à partir de la saison 2026-2027, les clubs de l’élite devront se mettre au 100% numérique et supprimer les billets papier, les billets à imprimer chez soi ou les cartes plastifiées. La France n’en est pas encore là. « On sent, chez une grande partie des clubs, que s’ils n’y sont pas obligés, ils ne le feront pas », estime David Cersosimo. « Ils ne veulent pas imposer quelque chose qui sera perçu comme contraignant, malgré les exemples à grande échelle. Ils ont peur de se retrouver en porte-à-faux avec une partie des supporters », abonde Dino Mattioni. Cela demande aussi « une éducation des publics », d’où des tutoriels pour guider les néophytes. Signe que le vent est peut-être en train de tourner doucement : la Fédération française de football vient de lancer « plusieurs consultations stratégiques pour accompagner ses projets ». L’appel d’offres mentionne notamment une application mobile dédiée aux tickets. Une petite révolution puisqu’en novembre, sur les billets du match contre l’Ukraine, les instructions d’utilisation étaient claires. Premier point cité : « Imprimez votre e-billet (fortement conseillé). »

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