Galatasaray torpille Fenerbahçe et fonce vers le titre, Ederson pète un boulon

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Buts : Osimhen (40e), Yilmaz (67e) et Torreira (87e) pour le Cimbom

Une victoire de Gala. Ce dimanche, Galatasaray a vécu une après-midi jouissive au Rams Park : le Cimbom a foutu une tarte à son ennemi de toujours, Fenerbahçe (3-0), et s’envole vers le titre de champion de Turquie. Les hommes d’Okan Buruk comptent désormais sept points d’avance (74 pts) sur le Fener (67 pts) à trois journées de la fin de la SüperLig. Le Gala pourra ainsi être définitivement sacré champion dès le week-end prochain sur la pelouse de Samsunspor.

La partie aurait pu prendre un autre tournant pour Fenerbahçe si Anderson Talisca avait été foutu de transformer son penalty à la treizième minute de jeu, ne trouvant même pas le cadre. Juste avant la pause, Victor Osimhen, lui, n’a pas tremblé pour tromper Ederson du genou (1-0, 40e), inscrivant là son vingtième but de la saison toutes compétitions confondues.

Ederson fait n’importe quoi

En parlant d’Ederson, l’ancien gardien de Manchester City a montré une bien vilaine image cet après-midi. Lors du premier acte, le Brésilien a d’abord miraculeusement échappé à l’exclusion après avoir été contester une décision en collant son visage contre celui de l’arbitre. Il finira finalement par écoper de sa seconde biscotte après avoir eu un autre échange peu aimable avec l’arbitre juste avant un penalty. Furieux, le gardien a violemment frappé l’écran de la VAR en quittant le terrain.

Ederson’un oyundan çıkarken VAR kulübesine vuruş anı. pic.twitter.com/k48wfgYGL6 — Selin Kocatürk (@selinnkocaturkk) April 26, 2026

Dans la foulée, Baris Alper Yilmaz s’est chargé de transformer l’essai aux onze mètres (2-0, 67e), avant que Lucas Torreira ne fixe le score final dans les dernières minutes après un ballon relâché par Mert Günok, le gardien remplaçant entré en jeu (3-0, 87e).

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