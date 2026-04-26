Les virages du Vélodrome s’en prennent aux dirigeants de l’OM

Ils avaient des choses à dire.

À l’occasion de la réception de Nice ce dimanche soir au Vélodrome, les virages marseillais n’ont pas gardé leur langue dans leur poche. Plusieurs banderoles ont été déployées, remettant en cause notamment les dirigeants du club à propos de la saison ratée qu’est en train de vivre l’OM. « McCourt : 1. Convoquez leurs agents. 2. Demandez-leur des comptes. 3. Faites valoir le respect de l’institution. 4. Ne les payez plus ou virez-les », était-il inscrit d’un côté.

Plus bas, on pouvait lire ceci : « Des dirigeants sans ambition et qui fuient leurs responsabilités. Des joueurs qui préfèrent abandonner plutôt que combattre. 26-27 : on ne sait pas où on va mais on y va… Droit dans le mur ! ». Dans le virage d’en face, c’était un poil plus soft : « Ambition : LDC. 9 mois plus tard, dégoût : Conférence Ligue ou rien… »

Le Vélodrome a des messages à faire passer aux dirigeants de l'OM pic.twitter.com/5q07swJNw1 — Léna Bernard (@lenabedoin) April 26, 2026

Vu la situation de l’OM, la Conférence Ligue serait presque un moindre mal.

Revivez Marseille-Nice (1-1)