Les Bleus et TF1 font mieux que Meurtres en Guadeloupe

D’une pierre deux coups. La victoire de l’équipe de France sur le Brésil en match amical (2-1), jeudi soir, a été suivie par 5,047 millions de personnes sur TF1. Selon Médiamétrie, ce total représente 31,4% de la part d’audience de la soirée, bien loin devant France 3 et son téléfilm Meurtres en Guadeloupe, qui a réuni 2,71 millions de téléspectateurs (16,2% de la part d’audience).

Troisième meilleur score de la saison pour les Bleus

Cette affiche de prestige, préparatrice à la Coupe du monde 2026, est la troisième rencontre des Bleus la plus regardée de la saison. Le 9 septembre dernier, 5,45 millions de Français ont regardé le succès des Bleus face à l’Islande (2-1), alors que France-Ukraine du 13 novembre 2025 a rassemblé 5,12 millions d’aficionados sur « La Une ».

Cela dit, le téléfilm de la 3 était sûrement mieux réalisé.

Un défenseur renvoyé à la maison après la victoire face au Brésil