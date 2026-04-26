L’AC Milan et la Juventus s’endorment ensemble

AC Milan 0-0 Juventus

Le foot italien c’était mieux avant, épisode 372. Ce dimanche, l’AC Milan et la Juventus ont livré un match tactique – une belle appellation pour ne pas dire un match chiant – sans but à San Siro (0-0). Il s’agit d’ailleurs du quatrième match nul et vierge lors des cinq dernières confrontations en championnat entre les deux géants du Calcio.

Le seul vrai frisson de la rencontre a eu lieu à la 50e minute de jeu, quand Alexis Saelemaekers a touché la barre transversale à la suite d’une contre-attaque des Rossoneri. Pour le reste, pas grand-chose : Khephren Thuram s’est vu refuser un but pour hors-jeu en première période (36e), Mike Maignan s’est montré solide ci et là sur les rares opportunités piémontaises, et les deux équipes ont globalement eu des difficultés à prendre le jeu en main. Une statistique résume tout : la Juve n’a cadré que cinq tirs, contre… un seul pour le Milan. Sacré Massimiliano Allegri.

L’Inter possiblement sacrée le week-end prochain

Au classement, ce nul laisse l’AC Milan (67 points) à la troisième place, désormais derrière Naples (69 points), passé devant après son succès contre Cremonese (4-0) vendredi. La Juventus reste quatrième avec le même total que les Milanais. De son côté, l’Inter est quasiment assurée du titre (79 points), pouvant d’ailleurs valider sa couronne en cas de victoire contre Parme dimanche prochain. Le Milan et la Juve devront se méfier de Côme et de la Roma lors des quatre dernières journées. Respectivement quatrième et cinquième avec 61 points, les deux clubs restent en embuscade pour aller chiper la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

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