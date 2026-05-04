Brice Samba espère éviter une suspension pour OM-Rennes

Un carton qui coûte cher. Le Stade rennais s’est logiquement incliné sur la pelouse de l’OL, ce dimanche soir, et il se pourrait que le fait de jeu de la 40e minute fasse mal aux Bretons pour leur fin de saison.

Sur le penalty obtenu par Afonso Moreira, l’arbitre Clément Turpin a sanctionné Brice Samba d’un carton jaune, alors que Mousa Al-Tamari semblait être le premier à avoir touché le joueur lyonnais dans la surface. Problème pour le gardien rennais : il était sous le menace d’une suspension après avoir déjà reçu quatre biscottes cette saison, dont trois pour gain de temps.

Samba devrait manquer le match au Vélodrome

Après la rencontre, Samba s’est arrêté devant la presse en zone mixte, pour faire passer le message qu’il espérait que la commission de discipline de la LFP ne fasse retirer son avertissement cette semaine pour lui éviter d’être suspendu… au Vélodrome, pour le déplacement à Marseille lors de la dernière journée.

Brice Samba : « Je ne sais pas si le club va faire appel ou pas, mais ça fait chier (le carton jaune). Je fais tout mon possible pour éviter le joueur, j’espère que ça va être revu. » pic.twitter.com/kPqMoblAd1 — Clément Gavard (@Clem_Gavv) May 3, 2026

« Il y a une incompréhension, je ne sais pas si le club va faire appel, mais ça fait chier, pardon du mot, a-t-il réagi. On a tous vu les images, je fais tout mon possible pour éviter le joueur. J’espère que ça va être revu et s’il peut me l’enlever, ce serait bien. Au départ, il me dit que c’est Al-Tamari qui fait faute, après il me dit tous les deux, ce n’est pas clair. » Après le match, Franck Haise comme les dirigeants rennais n’en savaient pas plus, dans l’attente du rapport de M. Turpin.

Et si le carton jaune revient à Al-Tamari, devinez quoi ? Il sera suspendu au Vélodrome.

En Ligue 1, une course à l’Europe pas si médiocre