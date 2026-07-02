Lyon lance son recrutement avec un milieu danois

Lyon a beau devoir faire face à un encadrement de la masse salariale à l’image de l’autre Olympique, le club n’en a cure. Barragiste pour la prochaine Ligue des champions, la nouvelle propriété de Michelle Kang se prépare tant bien que mal. C’est ainsi que dès le 1er juillet, les Rhodaniens bouclent deux dossiers. D’abord, la signature définitive du titi parisien Noham Kamara contre quatre millions d’euros. Ensuite, comme annoncé depuis quelques semaines, l’arrivée de Mads Bidstrup contre 10,5 millions d’euros, en provenance de Salzbourg.

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Un nouveau blond aux yeux bleus à Lyon

S’il n’a pas encore la moindre cape avec la sélection danoise, le milieu de 25 ans possède déjà une certaine expérience. Passé par les équipes de jeunes de Leipzig et Brentford où il y fera ses débuts professionnels, le blondinet se révèlera dans le mitard de Nordsjælland, en même temps qu’un certain Ernest Nuamah. Dès 2023, il deviendra un cadre de la filière autrichienne de Red Bull, se démarquant par son volume de jeu ou ses qualités de récupérateur.

S’il se trouve moins brillant balle au pied, nul doute que Paulo Fonseca prépare avec minutie son double pivot, aux côtés d’un Tyler Morton irréprochable la saison dernière. À noter que les recrues devraient continuer de défiler dans le Rhône, puisque sont attendus Mohamed Oudréaogo (latéral gauche du SCR Altach) et Julian Duranville.

Après lui et Noah Nartey, qui sera le prochain danois à rejoindre le club ?