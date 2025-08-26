Tout ce que Tyler Morton ne pourra pas vous dire

L’accent du nord de l’Angleterre de Tyler Morton a décontenancé les amateurs de Ligue 1, tout comme ses deux prestations de début de saison. En deux matchs, le néo-Lyonnais a comblé l’espace au milieu de terrain, a lancé ses offensifs sur orbite et a même fait oublier l’été chaotique du club. Maintenant, il ne reste plus qu’à investir dans un audioguide.

Devant leur écran, les téléspectateurs sont restés bouche bée. Smaïl Bouabdellah, lui, a vécu un moment de solitude et a préféré évacuer par le rire. Le commentateur de Ligue 1+ s’est complètement fait dribbler par l’accent tout droit venu du Merseyside de Tyler Morton. La recrue la plus onéreuse de l’été lyonnais déboussole sur le terrain, mais sa manière de parler et sa coupe de cheveux trahissent ses origines du nord-ouest de l’Angleterre. Impossible de mentir sur sa carte d’identité, alors il le fait volontiers ballon au pied.

Après deux journées de Ligue 1, le milieu étale une palette technique que l’on n’aurait osé imaginer en regardant quelques compilations, plus facilement trouvables sur internet durant le mercato que ses matchs en Championship sous les couleurs de Blackburn Rovers et de Hull City. Disponible dans l’entrejeu contre Metz (3-0), l’Anglais a montré qu’il maîtrisait le bluff en arrivant à claquer une sublime passe verticale entre les lignes sans lever les yeux et avec les épaules pas forcément tournées dans le bon sens. Résultat ? Son compatriote Ainsley Maitland-Niles, parfaitement trouvé dans la surface, n’a plus qu’à assurer son centre pour Corentin Tolisso, qui conclut à bout portant.

Déjà rompu au foot anglais

Au cœur d’un été mouvementé de l’OL, marqué par la rétrogradation administrative en Ligue 2, le départ de John Textor, le sauvetage miraculeux et la cure d’austérité obligatoire, le mercato inspirait la crainte. Les 10 millions d’euros investis (hors bonus de 5 millions) pour l’attirer auraient donc pu faire peser une certaine pression sur les épaules de Tyler Morton, mais elle semble, pour le moment, glisser. Surtout que ce fan de Steven Gerrard, Xabi Alonso et Thiago Alcántara est arrivé en provenance de Liverpool, où il a fait toutes ses classes, de l’école de foot dès 7 ans, à l’équipe première avec qui il a joué 14 petits matchs.

Plutôt défensif à ses débuts, ses prêts en deuxième division britannique lui ont permis de s’aguerrir et de se muer davantage en milieu relayeur. Après quatre passes décisives à Blackburn, il a compilé trois buts et cinq passes avec Hull City (lors d’une saison 2023-2024 où il a également marqué un but et délivré deux assists avec les U21 anglais). Cet été, il a aussi signé la dernière passe décisive de l’Euro Espoirs en centrant sur la tête de Jonathan Rowe pour le sacre face à l’Allemagne. À 22 ans, voilà comment bien terminer son passage dans cette catégorie et passer définitivement chez les grands.

Bien à sa place

À Lyon, Tyler Morton est servi puisqu’il a la lourde tâche de remplacer Nemanja Matić et de tenir le milieu aux côtés, entre autres, de Corentin Tolisso. Pas suffisant pour le déstabiliser vu le nombre de consignes qu’il donne à ses coéquipiers durant le match, en dépit de son accent scouser qui doit être aussi incompréhensible pour les Gones que pour Smaïl Bouabdellah. Entre un petit pont et quelques ballons léchés, le quasi-homonyme de Brad Pitt dans Fight Club semble ne jamais s’arrêter, tant au niveau verbal que physique.

Avant d’arriver, j’ai regardé de longues vidéos et j’ai vu que ça matchait avec mon style. Ce jeu à deux milieux qui décrochent, ça ressemble à Liverpool. Tyler Morton, pas dépaysé

En deux journées, l’Anglais n’a pas quitté le onze de Paulo Fonseca et s’affirme déjà comme un leader. Alors que Tanner Tessmann monte en régime depuis plusieurs semaines et que Corentin Tolisso maintient son rythme de croisière, le dernier venu les complète très bien. « Avant d’arriver, j’ai regardé de longues vidéos et j’ai vu que ça matchait avec mon style. Paulo Fonseca a été fantastique, on a parlé une ou deux fois et ça a rendu ma décision plus claire. Ce jeu à deux milieux qui décrochent, ça ressemble à Liverpool », a-t-il expliqué en conférence de presse. Les victoires contre Lens et Metz ont presque déjà fait oublier les tumultes estivaux, et le public lyonnais, pas le dernier pour sombrer dans l’enflammade, s’est trouvé un nouveau chouchou. Même si on ne le comprend pas, Tyler Morton ne sera jamais seul.

