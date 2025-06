L'Angleterre championne d'Europe Espoirs

Angleterre 3-2, AP Allemagne

Buts : Elliott (5e), Hutchinson (24e) et Rowe (92e) pour l’Angleterre // Weiper (45e+1) et Nebel (60e) pour l’Allemagne

Et à la fin, c’est l’Angleterre qui gagne.

Battue par cette même équipe allemande en poules, l’Angleterre a pris sa revanche en finale de l’Euro Espoirs pour s’offrir le sacre à Bratislava (3-2, AP). Une entame de match totalement à l’avantage des Anglais face à une équipe allemande tétanisée par l’enjeu. Et par une première erreur défensive parfaitement exploitée par Harvey Elliott, buteur de l’intérieur du pied (1-0, 5e). Les opportunités se multiplient pour les Young Lions, mais James McAtee, Jay Stansfield et consorts ne parviennent pas à conclure les nombreux superbes mouvements collectifs. Le break est finalement l’œuvre d’Omari Hutchinson (2-0, 24e), et l’on se demande alors combien l’Allemagne, incessamment rouée de coups, va bien pouvoir en prendre.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆 #beINEUROu21 🤩 Jonathan Rowe remet l'Angleterre devant dans cette Finale : 3-2 ! 🔥 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💪 A peine entré en jeu, le joueur de l'OM redonne l'avantage aux Young Lions en début de prolongation ! #U21EURO #ENGGER https://t.co/AFdpudG5ML — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 28, 2025

Et puis, au moment où l’on n’y croyait plus, Nelson Weiper vient placer une tête gagnante sur un long centre venu de la gauche (2-1, 45e+1). Une première frappe cadrée qui redonne vie aux Allemands juste avant la pause. Quinze minutes pour remettre les choses au clair, et les bourreaux des Bleuets reviennent fort. Miraculés sur une tentative au ras du poteau de McAtee, les voilà qui font enfin le forcing et sont récompensés par une frappe limpide de Paul Nebel en pleine lucarne (2-2, 60e). Dans un Euro Espoirs pas avare en scénarios renversants, les deux équipes passent les trente minutes suivantes à jouer par à-coups, à la recherche d’un second souffle qui n’arrive jamais vraiment et malgré la barre du même Nebel dans les arrêts de jeu, il faut en passer par les prolongations. Le coup de grâce est finalement donné dès l’entame de cette dernière par le tout juste entré en jeu Jonathan Rowe, qui d’une tête plongeante permet à l’Angleterre de conserver son titre au bout du suspense (3-2, 92e). Et ce malgré le pétard de Merlin Röhl sur la barre dans les dernières secondes.

Football is coming home !

