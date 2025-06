L’Allemagne bascule dans la partie de tableau des Bleuets

Cette fois, Nick Woltemade en laisse aux autres.

Le meilleur buteur de l’Euro Espoirs est resté sur le banc, mais cela n’a pas empêché l’Allemagne de faire la loi contre l’Angleterre (1-2). La Mannschaft a vite marqué son territoire grâce à Ansgar Knauff (0-1, 3e) et Nelson Weiper (0-2, 33e). Le sélectionneur anglais Lee Carsley a tenté de secouer le cocotier en sortant le capitaine Harvey Elliott, Jonathan Rowe et Samuel Iling Junior dès la mi-temps, puis Ethan Nwaneri et Elliot Anderson à l’heure de jeu. Ses hommes ont réussi à réduire l’écart, par Alex Scott (1-2, 76e), mais pas plus.

Résultat : l’Allemagne finit première du groupe avec trois victoires en trois matchs et affrontera l’Italie en quarts, avant une potentielle demie contre le vainqueur de France-Danemark. Dans l’autre partie de tableau, l’Angleterre défiera l’Espagne, et le Portugal sera opposé aux Pays-Bas.

L’étau se resserre.

La remontée improbable de l’Angleterre à l’Euro U19