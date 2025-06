La remontée improbable de l’Angleterre à l’Euro U19

On a trouvé pire défense qu’Auckland. Et en plus, elles étaient deux sur le terrain.

Dans la fournée de compétitions se jouant en période estivale, une se dérouledans l’anonymat complet. Le championnat d’Europe des moins de 19 ans, organisé cette année en Roumanie, n’attire pas les foules. Une vision sûrement francocentrée, étant donné que les Bleuets de Yoram Zague et Mathis Amougou n’y participent pas, vaincus par l’Italie et l’Espagne en qualifications. Si la Rojita ne fait pas de détails dans un groupe composé du Danemark, de la Roumanie et du Monténégro, le groupe B se veut rocambolesque.

Plus de buts qu’au five

L’Allemagne et l’Angleterre avait déséspérément besoin de points pour leur deuxième journée, n’ayant pas réussi à vaincre la Norvège, ou même se faire dominer par les Pays-Bas (0-3) en ce qui concerne les Teutons. Emmenée par Noah Darvich, meneur de jeu de la Masia, la petite Mannschaft a commencé fort, allant jusqu’à mener 5-1 à la 48e minute de jeu.

Alors que l’Arcul Triumf de Bucarest pensait le match plié, la perfide Albion s’est réveillée d’entre les morts. Très dangereux dans les airs, les Anglais ont refait leur retard en un temps record : dix minutes chrono pour marquer quatre buts par quatre joueurs différents. Que ce soit Ethan Wheatley (Manchester United), Reiss-Alexander Russell-Denny (Tottenham) Zach Abbott (Nottingham) ou Jesse Derry (Crystal Palace). Un coup de chaud qui prendra fin à l’heure de jeu, ne laissant qu’un petit point aux deux équipes, encore loin d’être qualifiées.

Pour une fois que les Allemands ne gagnent pas à la fin.

