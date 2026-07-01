Perquisition à la fédé allemande, soupçonnée de corruption

Le football allemand a la tête des mauvais jours. Le siège de la fédération allemande de football (DFB), basé à Francfort, a été perquisitionné ce mercredi par la police du pays. Elle est soupçonnée de corruption dans l’organisation de l’Euro 2024, selon l’AFP. Les autorités germaniques ont d’ailleurs précisé que d’autres investigations sont menées aux quatre coins du pays.

Avantages sans autorisation

Selon le parquet de Bochum, cette perquisition fait suite à des soupçons visant une « personne active pour une ville hôte », qui aurait bénéficié d’« avantages non autorisés » offerts par des responsables de la société organisatrice de l’Euro 2024. Il est également reproché à plusieurs dirigeants d’avoir accordé aux villes hôtes des droits de préemption exclusifs sur des billets, dont certaines auraient profité.

« Corrupcíonnnn ! »