S’abonner au mag
  • Euro 2024
  • Allemagne

Perquisition à la fédé allemande, soupçonnée de corruption

EM
5 Réactions
Perquisition à la fédé allemande, soupçonnée de corruption

Le football allemand a la tête des mauvais jours. Le siège de la fédération allemande de football (DFB), basé à Francfort, a été perquisitionné ce mercredi par la police du pays. Elle est soupçonnée de corruption dans l’organisation de l’Euro 2024, selon l’AFP. Les autorités germaniques ont d’ailleurs précisé que d’autres investigations sont menées aux quatre coins du pays.

Avantages sans autorisation

Selon le parquet de Bochum, cette perquisition fait suite à des soupçons visant une « personne active pour une ville hôte », qui aurait bénéficié d’« avantages non autorisés » offerts par des responsables de la société organisatrice de l’Euro 2024. Il est également reproché à plusieurs dirigeants d’avoir accordé aux villes hôtes des droits de préemption exclusifs sur des billets, dont certaines auraient profité.

« Corrupcíonnnn ! »

EM

Commentaires

Les membres ont posté 5 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

Articles en tendances
Logo de l'équipe France
La France démonte la Suède
  • Mondial 2026
  • 16es
  • France-Suède (3-0)
La France démonte la Suède

La France démonte la Suède

La France démonte la Suède

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt "Paris 2025" On Tour

à partir de 34.99€



C'est une putain de bonne question !

Avez-vous des sentiments amoureux pour Michael Olise ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
95
46

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.