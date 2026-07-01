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La FIFA annonce une forte hausse des injures racistes depuis le début du Mondial

ABS
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La FIFA annonce une forte hausse des injures racistes depuis le début du Mondial

Bastian Schweinsteiger et Rade Bogdánović ne marchent pas seuls. Le service de modération des réseaux sociaux de la FIFA (SMPS) a annoncé avoir « identifié 89 000 publications injurieuses au cours de la phase de poules de la Coupe du monde 2026, dont 11 % de messages à caractère raciste ». L’agence a également constaté une augmentation de 13 % des publications de ce genre par rapport à la Coupe du monde 2022.

Des actions en justice envisagées

Pour mettre fin à ce funeste spectacle, le SMPS est prêt à envisager d’aller devant la justice et à prendre des mesures de lutte, étant donné que l’agence a « identifié plus de 100 exemples qui entrent dans un cadre juridique permettant de préparer des actions en justice ».

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ABS

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