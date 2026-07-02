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Quand Tielemans et Trossard se fritent avant de sauver la Belgique

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Quand Tielemans et Trossard se fritent avant de sauver la Belgique

Chacun le sait : le football, ça peut aller très très vite. C’est une leçon que viennent d’apprendre deux cadres des Diables Rouges. Malmenés face au Sénégal avec deux buts de retard, les esprits avaient quoi de s’échauffer chez nos voisins. Pendant que Rudi Garcia perdait doucement le contrôle de la rencontre, certains se voyaient ulcérés par la tournure des évènements.

Ainsi, avant de procéder à la seconde pause fraîcheur, une image n’aura pas fini de surprendre. On ne sait pas encore pour quelle raison, mais Leandro Trossard et Youri Tielemans ont donné libre cours à une grosse engueulade. À se demander s’ils n’en seraient pas allés aux mains s’ils n’avaient pas été séparés par Brandon Mechele et Romelu Lukaku. Quelques minutes plus tôt, le capitaine s’était aussi brouillé avec son coach, ayant l’air circonspect devant le projet de jeu de Rudi Garcia.

Une baffe, et ça repart

Là où certaines équipes seraient rentrées à la maison sur cet échec, cette Belgique a l’air de posséder un certain mental. La fin de cette altercation semble être le moment où Flamands et Wallons se retroussent les manches pour encore faire un comeback en Coupe du monde. Les entrants qui exaspéraient (Raskin, Lukebakio, Diego Moreira) se voient décisifs, comme cette passe décisive de Thomas Meunier pour Romelu Lukaku (86e).

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Pour aller encore plus loin, la Belgique arrache une prolongation à la 89e minute, sur un centre bien senti de Leandro Trossard pour… Youri Tielemans. Suite à cette petite cagade de Mory Diaw, les deux se prendront dans les bras pour fêter ça. Histoire d’enfoncer le clou, le milieu d’Aston Villa endormira les Lions de la Téranga avec un penalty inarrêtable au temps additionnel de la prolongation.

Une belle histoire belge comme on les aime.

Revivez : Belgique-Sénégal (3-2)

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