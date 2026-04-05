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  • Fenerbahçe-Beşiktaş (1-0)

Istanbul a un nouveau patron

TB
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Istanbul a un nouveau patron

Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

But : Akturkoglu (90e+11 SP)

C’est ce que l’on appelle une victoire au bout de la nuit. Dans un derby d’Istanbul à fort enjeu, Fenerbahçe a longtemps buté sur Beşiktaş, avant de l’emporter sur un penalty extrêmement tardif, transformé par Kerem Akturkoglu (1-0). Avant cela, le premier acte est notamment marqué par la sortie sur blessure de l’ancien Parisien Marco Asensio, plus que par les actions proposées par les deux protagonistes.

En début de seconde période, les Canaris pensent faire la différence, mais Mattéo Guendouzi est bêtement hors jeu après un corner joué à deux avant de voir son centre dévié au fond par le malheureux Gokhan Sazdagi. Les locaux se montrent les plus entreprenants, mais ni Kerem Akturkoglu, ni Sidiki Cherif ne parviennent à faire trembler les filets en fin de partie… jusqu’à ce penalty sifflé au bout du bout d’un interminable temps additionnel et transformé par le meneur de jeu turc (1-0, 90e+11). La victoire permet au Fener’ de récupérer sa deuxième place, à un seul petit point de Galatasaray.

Un vainqueur, deux perdants dans la même ville.

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TB

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