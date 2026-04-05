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Le PSV Eindhoven est sacré champion des Pays-Bas

TB
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Le PSV Eindhoven est sacré champion des Pays-Bas

Et de trois à la suite ! Le PSV Eindhoven est officiellement champion des Pays-Bas pour la troisième saison consécutive. Vainqueurs d’Utrecht au terme d’un scénario dingue (4-3), avec le but de la victoire inscrit par Couhaib Driouech à la 94e, les Boeren ne seront plus rejoints en tête de l’Eredivisie. Leur sacre a été validé ce dimanche à la faveur du nul de leur dauphin Feyenoord contre Volendam (0-0). Avec seulement cinq journées encore à disputer, les protégés de Peter Bosz comptent dix-sept points d’avance.

L’attribution de la 27e couronne n’aura jamais vraiment fait de doute, tant le PSV a galopé en tête de son championnat tout au long de la saison. Un an après avoir coiffé l’Ajax sur le fil, le scénario aura donc été beaucoup plus serein cette fois pour le deuxième club le plus titré du pays.

Sinon pour le suspense, il y a la Ligue 1.

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TB

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