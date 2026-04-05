Gianni Infantino défie la science

Mais dans quel monde vit-il ? Présent à Miami pour un événement de la Future Investment Initiative, en présence d’économistes et d’investisseurs, Gianni Infantino a évidemment parlé de la Coupe du monde. Le président de la FIFA, jamais avare de grandes formules quand il s’agit de vendre son produit, a présenté le tournoi comme « le plus grand spectacle sur Terre ». Pourquoi pas, même si ce n’est pas ce qui nous viendrait naturellement à l’esprit en voyant Curaçao, l’Ouzbékistan, le Qatar et le Panama.

Infantino est allé encore plus loin en défiant les lois de l’astronomie. « Vous savez, nous apprenons tous à l’école que la Terre tourne autour du Soleil, et autour d’elle-même. Eh bien, pendant les 39 jours de la Coupe du monde de la FIFA, le monde s’arrêtera, et tout le monde regardera et se concentrera sur le football », a-t-il assuré. Jamy est formel : Infantino raconte n’importe quoi.

Il aurait peut-être dû rester plus longtemps à l’école.

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