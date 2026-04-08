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Habib Beye victime d’un cambriolage

TC
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Habib Beye victime d&rsquo;un cambriolage

C’est Marseille Bébeye. Selon La Dépêche, le coach de l’Olympique de Marseille Habib Beye a été victime d’un cambriolage dans la nuit de mardi à mercredi. Absent au moment des faits, Habib Beye se serait fait voler des vêtements et des objets de la marque Louis Vuitton. Une aventure qui ne fait plus figure d’exception. Neil El Aynaoui, Breel Embolo et tant d’autres ont connu des mésaventures de la même sorte depuis le début de l’année.

Pas la première expérience pour Habib Beye

Pour l’ancien joueur de l’OM, ce n’est pas la première fois qu’un incident de la sorte se produit. En mars 2005, Habib Beye avait été victime d’un car-jacking. Après une rencontre de championnat contre Saint-Étienne, trois hommes cagoulés l’avaient forcé à s’arrêter près de son domicile pour leur remettre les clés de sa voiture de l’époque. Un événement assez spécial puisque les malfaiteurs l’avaient félicité pour sa prestation du soir avant de repartir.

Pas convaincu que les cambrioleurs le félicitent pour ses résultats actuels.

Deux décennies que l’OM n’avait pas vu ça

TC

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