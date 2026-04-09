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Canal+ fait un carton grâce au PSG

CT
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Canal+ fait un carton grâce au PSG

La Ligue des champions rassemble. Grâce au quart de finale aller entre le Paris Saint-Germain et Liverpool (2-0), Canal+ a réalisé sa meilleure performance de la saison au niveau des audiences.

La chaîne cryptée a réuni en moyenne 2,43 millions de téléspectateurs (13,5% des parts d’audience), mercredi soir, d’après Médiamétrie. Seul France 2 a fait mieux que la bande d’Hervé Mathoux avec son téléfilm Sœurs et demie, qui a attiré l’attention de 3,28 millions de personnes.

Marseille battu

Cette soirée du 8 avril permet au PSG de surclasser l’Olympique de Marseille sur le plan médiatique. La rencontre des Phocéens face au Real Madrid, le 16 septembre, était la meilleure audience réalisée cette saison par Canal+ avec une moyenne de 2,01 millions de téléspectateurs.

TF1 aurait fait un malheur si la compétition était toujours en clair, comme à la bonne époque.

Le magnifique geste de Vitinha envers un jeune de Liverpool

CT

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