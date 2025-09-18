S’abonner au mag
L'OM fait exploser les audiences

L’OM fait exploser les audiences

Marseille et Canal+: toujours une belle romance.

Battu par le Real Madrid ce mardi en ouverture de Ligue des champions (2-1), l’Olympique de Marseille peut au moins se réjouir d’avoir réuni les Français derrière leur petit écran. Comme le détaille Médiamétrie, Canal+ a en effet enregistré son record en phase de ligue de C1, avec 2,01 millions de téléspectateurs en moyenne (11,7% de parts de marché) , et un pic à 2,3 millions aux alentours de 22h30, soit le moment de l’expulsion de Dani Carvajal du côté madrilène.

Le cadeau très local de Longoria à Florentino Pérez

Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)
Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)

Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)

Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

