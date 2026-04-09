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Pau Cubarsí reconnaît sa responsabilité dans la défaite du Barça

TC
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Pau Cubarsí reconnaît sa responsabilité dans la défaite du Barça

Dans plein de clubs, c’est le genre d’action qui oblige à payer son pack au prochain match. Expulsé à la 43e minute contre l’Atlético de Madrid lors du quart de finale aller de la Ligue des champions (0-2), Pau Cubarsí a assumé la responsabilité de la défaite de son équipe à travers une publication sur Instagram.

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« Une action conditionne le résultat et la confrontation. C’est ça le football, et j’assume la responsabilité du résultat. Il reste encore du chemin à parcourir dans cette double confrontation et nous sommes plus unis que jamais : nous sommes une famille et nous l’avons toujours montré. En avant, avec force et détermination, nous ne baisserons jamais les bras. »

Une jeunesse livrée à elle-même

Cette nouvelle expulsion d’un défenseur catalan dans un match décisif de Ligue des champions interroge sur les responsabilités confiées à la jeunesse dans une équipe qui vise le titre final dans la plus belle des compétitions. Déjà expulsé pour une faute similaire la saison passée contre Benfica en huitièmes de finale, Pau Cubarsí apprend dans la douleur. Mais le joueur de 19 ans croit en ses coéquipiers pour créer l’exploit et renverser l’Atlético de Madrid, mardi prochain lors du match retour.

Attention Pau, l’expression c’est jamais deux sans trois.

Juan Musso réagit à l’action litigieuse de Marc Pubill

TC

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