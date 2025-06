Simone Inzaghi explique son choix de signer en Arabie saoudite

Simone met les points sur les Inzaghi.

L’ancien coach de l’Inter, désormais sur le banc d’Al-Hilal, s’apprête à affronter le Real Madrid pour sa première sortie officielle, et il n’a pas éludé le feuilleton de son départ. Forcément, après une finale de Ligue des champions perdue 5-0 face au PSG, les adieux ne pouvaient pas être silencieux.

Critiqué pour avoir cédé à la ruée vers l’or saoudienne, l’Italien a tenu à remettre les pendules à l’heure : « Il n’y avait pas d’autre équipe que je voulais entraîner. J’ai donc choisi Al-Hilal », a-t-il lancé en conférence de presse. Et même s’il reconnaît que les critiques l’ont accompagné pendant ses quatre années à l’Inter, il préfère retenir la tendresse : « J’ai entendu beaucoup de choses, parfois injustes, mais elles ne valent rien face à tout ce que j’ai reçu. Des supporters, du club, des joueurs de l’Inter. »

Un départ pour le bien de tous, selon Inzaghi

Une séparation douloureuse, mais apparemment mûrement réfléchie. « Je sais que tout ça va me manquer. Même les accusations les plus injustes qui ont été lancées au cours des quatre dernières années. Mais j’ai été très heureux, j’ai tout donné et j’ai travaillé en étroite collaboration avec le club et les dirigeants. Bref, je pense qu’eux aussi, pour le bien de l’Inter, étaient convaincus que la bonne chose à faire était de séparer nos chemins, avec beaucoup de douleur de la part de tout le monde. »

Cap sur de nouveaux horizons donc, avec 26 millions d’euros annuels à la clé, selon les médias italiens. « J’avais besoin de sortir de mes habitudes, de revoir mes idées, mon jeu, ma manière de coacher », explique-t-il, histoire de souligner que ce n’est pas UNIQUEMENT une question de chiffres.

N’oublions surtout pas le projet sportif.

