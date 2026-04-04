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Troyes freiné par Montpellier, Reims signe un nouveau nul

TM
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Troyes freiné par Montpellier, Reims signe un nouveau nul

  Montpellier 2-2 Troyes

Buts : Chennahi (4e), Mendy (45e+2) pour le MHSC // Adeline (3e), Bentayeb (61e) pour l’ESTAC

Solide leader de Ligue 2, Troyes, qui restait sur une impressionnante série de cinq victoires consécutives, a été freiné ce samedi par Montpellier. Le match n’a pas mis longtemps avant de s’enflammer, puisque Martin Adeline a permis à l’ESTAC de prendre les commandes de la partie dès la 3e minute, sur la toute première occasion de la partie, d’une belle frappe du droit, au ras du poteau (0-1, 3e). Mais cette avance ne va être que de courte durée puisqu’à la suite d’une belle percée d’Alexandre Mendy sur l’engagement, Théo Chennahi surgit pour remettre les deux équipes à égalité avec l’aide du poteau (1-1, 4e). Dans les ultimes minutes d’un premier acte fou, marqué par des décisions arbitrales discutables, Mendy, toujours lui, voit son penalty repoussé par le portier adverse avant de conclure en deux temps (2-1, 45e+2) pour permettre aux locaux de prendre les devants.

Bousculé, le leader troyen relève la tête progressivement en seconde période, à l’image du poteau trouvé par Mathys Detourbet (53e). Les hommes de Stéphane Dumont, pas très inspirés ce samedi après-midi, doivent s’en remettre aux erreurs du MHSC pour recoller au score. À la suite d’une perte de balle d’Everson dans sa moitié de terrain, Tawfik Bentayeb claque son meilleur lob, imparable pour le portier adverse (2-2, 61e). Dominée dans un match qu’elle aurait pu perdre, l’ESTAC parvient à assurer le point du nul et fait un nouveau pas vers la montée, même si Saint-Étienne peut revenir à deux points de la première place ce samedi soir en cas de victoire à Nancy.

  Reims 0-0 Boulogne-sur-Mer

Dans l’autre rencontre de ce début d’après-midi, Reims, qui avait enfin gagné à Guingamp après sept rencontres sans victoire, est retombé dans ses travers face à Boulogne-sur-Mer (0-0). Malgré une large domination et 17 tirs dont 4 cadrés, les Rémois ne sont pas parvenus à battre l’USBCO, 12e, qui n’a plus rien à jouer, et signent un onzième nul cette saison. Avec ce petit point frustrant, les hommes de Karel Geraerts restent cinquièmes et mettent Rodez, qui n’a pas fait mieux face à Dunkerque (1-1), à deux points. Les Champenois comptent provisoirement six points de retard sur l’ASSE et se dirigent à cinq journées de la fin du championnat vers les play-off.

Troyes engrange contre Dunkerque, Reims retrouve le top 5 à Guingamp

TM

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