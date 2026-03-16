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Bonne nouvelle pour Guillaume Restes

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Bonne nouvelle pour Guillaume Restes

Plus de peur que de mal. Sorti sur blessure après un choc avec Bouna Sarr lors du match dingue entre Metz et Toulouse (3-4), Guillaume Restes avait quitté Saint-Symphorien en boitant bien bas. Rien de trop sérieux pour le gardien du Téf puisque La Dépêche du Midi annonce, ce lundi, qu’il ne soufre d’aucune lésion majeure après les premiers examens.

Après avoir vu la victoire sur le fil en Moselle depuis le banc, il devrait donc logiquement postuler pour retrouver sa place dans les buts contre Lorient, samedi, à domicile. Une occasion de fêter, chez lui, son 101e match en Ligue 1. Le compte n’est pas rond, mais la vraie fête a été gâchée dimanche.

Cette fois, il faudra rester jusqu’au bout.

Toulouse se relance face à Metz après un scénario rocambolesque

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