Toulouse se relance face à Metz après un scénario rocambolesque

Metz 3-4 Toulouse

Buts : Mbala (30e), Kouao (31e), pour les Grenats // Dønnum (6e SP), Gboho (14e, 45e+3), Sauer (90e+9) pour les Violets

Un scénario digne des Oscars. Dans une rencontre qui sentait le soufre pour les deux formations, les Toulousains se sont finalement imposés à Saint-Symphorien au bout du temps additionnel (3-4) au terme d’une rencontre rocambolesque. Les Toulousains grimpent donc à la 11e place du classement, tandis que les signaux négatifs se multiplient du côté de Metz qui enchaîne donc une cinquième défaite de rang et reste solide lanterne rouge du championnat, à six points d’Auxerre, barragiste.

Gboho fait le spectacle

Alors que Toulouse pensait s’être mis à l’abri avec les deux réalisations à moins de dix minutes d’intervalle d’Aron Dønnum sur penalty (1-0, 6e) et de Yann Gboho (2-0, 14e), les Messins sont parvenus à revenir à hauteur en moins de 30 secondes à la demi-heure de jeu. C’est d’abord Nathan Mbala qui a ouvert le compteur des Grenats d’une sublime tête plongeante pour sa première titularisation après le service trois étoiles de Georgiy Tsitaishvili (1-2, 30e), puis Koffi Kouao est venu égaliser sur l’action suivante (2-2, 31e). Mais c’était compter sans Gboho qui a décidé de faire la différence tout seul en tentant sa chance à l’entrée de la surface messine avec un superbe enroulé qui a terminé sa course dans la lucarne opposée de Jonathan Fischer en fin de première période (2-3, 45e+3).

Une victoire au bout du temps additionnel

Les Messins ont cru pouvoir de nouveau revenir d’outre-tombe lorsque Gaël Angoula a désigné le point de penalty pour une main toulousaine dans la surface des Violets. Mais la VAR a finalement annihilé tous leurs espoirs en soulignant la main initiale de Bouna Sarr (55e). Si l’ensemble des buts ont été inscrits lors des 45 premières minutes, le TFC a vu son gardien titulaire devoir céder sa place à l’heure de jeu après que, sur un duel aérien, Sarr, lui est retombé sur le genou (61e). Courageux, les Grenats ont toutefois tout tenté pour revenir à hauteur des Violets. La délivrance est finalement venue de Giorgi Abuashvili, entré en jeu en cours de seconde période et qui a envoyé un missile dans la cage de Kjetil Haug (3-3, 88e). Alors que les Messins pensaient tenir au minimum un point, Mario Sauer est venu inscrire son premier but de la saison au meilleur des moments pour le TFC qui rafle les trois points sur le gong (3-4, 90e+9).

Ce n’est donc pas la semaine prochaine que les supporters grenat reviendront donner de la voix à Saint-Symphorien.

FC Metz (4-2-3-1) : Fischer – Colin, Mboula (Yegbe, 76e), Sané, Kouao (Abuashvili, 71e) – Deminguet (Touré, 70e), Gbamin – Tsitaishvili, Hein, Sarr (Michal, 90e) – Mbala (Diallo, 70e). Entraîneur : Benoît Tavenot.

Toulouse FC (3-4-3) : Restes (Haug, 61e) – Sidibé, McKenzie, Nicolaisen – Dønnum, Vossah (Sauer, 65e), Demba, Kamanzi – Hidalgo (Koumbassa, 76e), Russell-Rowe (Emersonn, 65e), Gboho. Entraîneur : Carles Martínez Novell.