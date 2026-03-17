Le coach d’Annecy s’offre une décla bouillante sur l’arbitrage

Battu à domicile par le leader troyen, Laurent Guyot, coach d’Annecy, avait des choses à dire après la rencontre, qui s’est terminée dans la confusion, alors que les locaux réclamaient un pénalty dans les derniers instants du match. Une situation qui a valu une expulsion à son adjoint et qui a surtout amené le technicien a poussé un sacré coup de gueule au micro de beIN Sports.

Désavantagé contre le haut du panier ?

Si ces premiers mots ont été pour témoigner de sa déception après la performance des siens, Guyot s’est ensuite lancé dans une longue critique de l’arbitrage face aux gros : « Je suis obligé de parler de la dernière situation. Vous savez, Guyot il est bien gentil, l’autre jour, le nombre de félicitations que j’ai pu recevoir parce que j’avais reconnu la supériorité du Mans et que je n’avais pas voulu parler de certaines choses. »

[📺 LIVE] 🇫🇷 #FCAESTAC 😡 Le coup de gueule de Laurent Guyot contre l'arbitrage ! 🤔 Vous en pensez quoi ? #beINLigue2 pic.twitter.com/JAyoQEFkkL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 16, 2026

« Je vais juste parler des cinq premiers qu’on a rencontrés, qui sont meilleurs que nous, a-t-il enchaîné. Vous regarderez les deux buts qu’on a pris contre Reims, qui nous ont fait perdre le match, et un match nul au match aller, il y a deux hors-jeu. Vous regarderez le match au Mans, sur leur deuxième but, encore une fois ça ne remet pas en cause la supériorité du Mans, vous regarderez la faute qui n’est pas sifflée au départ de l’action sur Alejandro (Gomes) ».

Une énumération qui s’est terminée sur la situation litigieuse du soir, pour un coach au cœur lourd qui n’en pas perdu sa sportivité pour autant: « Là, si vous ne sifflez pas pénalty là, à un moment donné… Encore une fois, Troyes rien à dire ils sont meilleurs que nous, je leur souhaite bonne chance et en plus il y a un staff que j’apprécie beaucoup. […] Mais il faut être sérieux sur la dernière action, franchement il faut être sérieux. »

À quatre points du dernier strapontin pour les playoffs d’accession, Annecy va désormais devoir cravacher pour revenir dans le quintet de tête.

Troyes renverse encore la situation contre Annecy