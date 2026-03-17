S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J27
  • Annecy-Troyes (1-2)

Le coach d’Annecy s’offre une décla bouillante sur l’arbitrage

JF
7 Réactions
Le coach d&rsquo;Annecy s&rsquo;offre une décla bouillante sur l&rsquo;arbitrage

Battu à domicile par le leader troyen, Laurent Guyot, coach d’Annecy, avait des choses à dire après la rencontre, qui s’est terminée dans la confusion, alors que les locaux réclamaient un pénalty dans les derniers instants du match. Une situation qui a valu une expulsion à son adjoint et qui a surtout amené le technicien a poussé un sacré coup de gueule au micro de beIN Sports.

Désavantagé contre le haut du panier ?

Si ces premiers mots ont été pour témoigner de sa déception après la performance des siens, Guyot s’est ensuite lancé dans une longue critique de l’arbitrage face aux gros : « Je suis obligé de parler de la dernière situation. Vous savez, Guyot il est bien gentil, l’autre jour, le nombre de félicitations que j’ai pu recevoir parce que j’avais reconnu la supériorité du Mans et que je n’avais pas voulu parler de certaines choses. »

« Je vais juste parler des cinq premiers qu’on a rencontrés, qui sont meilleurs que nous, a-t-il enchaîné. Vous regarderez les deux buts qu’on a pris contre Reims, qui nous ont fait perdre le match, et un match nul au match aller, il y a deux hors-jeu. Vous regarderez le match au Mans, sur leur deuxième but, encore une fois ça ne remet pas en cause la supériorité du Mans, vous regarderez la faute qui n’est pas sifflée au départ de l’action sur Alejandro (Gomes) ».

Une énumération qui s’est terminée sur la situation litigieuse du soir, pour un coach au cœur lourd qui n’en pas perdu sa sportivité pour autant: « Là, si vous ne sifflez pas pénalty là, à un moment donné…  Encore une fois, Troyes rien à dire ils sont meilleurs que nous, je leur souhaite bonne chance et en plus il y a un staff que j’apprécie beaucoup. […] Mais il faut être sérieux sur la dernière action, franchement il faut être sérieux. »

À quatre points du dernier strapontin pour les playoffs d’accession, Annecy va désormais devoir cravacher pour revenir dans le quintet de tête.

Troyes renverse encore la situation contre Annecy

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.