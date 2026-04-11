Le RC Lens affiche son soutien à Christophe Gleizes

Une rencontre pour entretenir l’espoir. Ce samedi, Lens devait accueillir le PSG en Ligue 1. Pour mieux préparer son quart de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool prévu mardi, le club de la capitale avait une nouvelle fois demandé le report de son match. Après plusieurs jours de discussions, la LFP a accepté. Suite à cette décision, les Sang et Or ont décidé de programmer un match amical contre le FC Rouen, club de National, pour rester en jambes, mais aussi pour soutenir une cause importante.

« Il faut vite faire rebouger les choses »

Ce Lens-Rouen était placé sous le signe du soutien au journaliste passionné de foot africain, mais pas que, Christophe Gleizes, condamné à 7 ans de prison en Algérie. Avant la victoire de son club 2-1, Benjamin Parrot, le directeur général du RC Lens a dédié ce match caritatif à Christophe. « On est tournés vers Christophe. C’est tout un club qui se mobilise aujourd’hui. […] On veut remettre au centre du terrain un emprisonnement qu’on ne peut pas tolérer et qui tombe un petit plus dans une forme d’anonymat médiatique. Il faut vite faire rebouger les choses », a-t-il indiqué au micro Ligue 1+.

Pour appeler à sa libération, vous pouvez signer la pétition : c’est juste ici.

Revivez Lens-FC Rouen, match amical dédié à Christophe Gleizes (2-1)