Lens titularise ses cadres pour le match en soutien à Christophe Gleizes

L’évènement du week-end. Ce samedi après-midi au stade Bollaert, Lens affronte Rouen en match amical et caritatif en soutien à Christophe Gleizes, notre journaliste toujours injustement emprisonné en Algérie. Cette rencontre a été organisé suite au report du match entre les Sang et Or et le PSG afin que le club de la capitale prépare au mieux son quart de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool mardi.

Thauvin, Saint-Maximin et Thomasson dans le onze de départ

Toujours en course pour le titre de champion, Lens dispute donc cette rencontre diffusé sur Ligue 1 + pour garder le rythme de la compétition avant la dernière ligne droite de la saison. Pierre Sage a décidé de titulariser Florian Thauvin, Allan Saint-Maximin, Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré ou encore Robin Risser.

𝑯-𝟏 avant #RCLFCR à Bollaert-Delelis 🔴🟡 Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 qui débutera cette rencontre face au @fcr1899.#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/gJcU0MUbaT — Racing Club de Lens (@RCLens) April 11, 2026

Rendez-vous à 13h45 avec Ulysse Llamas sur sofoot.com pour suivre cette rencontre.

Pas de Lens-PSG, mais un match amical dédié à Christophe Gleizes à Bollaert le 11 avril