S’abonner au mag
  • Amical
  • Lens-Rouen

Lens titularise ses cadres pour le match en soutien à Christophe Gleizes

MBC
Réactions
Lens titularise ses cadres pour le match en soutien à Christophe Gleizes

L’évènement du week-end. Ce samedi après-midi au stade Bollaert, Lens affronte Rouen en match amical et caritatif en soutien à Christophe Gleizes, notre journaliste toujours injustement emprisonné en Algérie. Cette rencontre a été organisé suite au report du match entre les Sang et Or et le PSG afin que le club de la capitale prépare au mieux son quart de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool mardi.

Thauvin, Saint-Maximin et Thomasson dans le onze de départ

Toujours en course pour le titre de champion, Lens dispute donc cette rencontre diffusé sur Ligue 1 + pour garder le rythme de la compétition avant la dernière ligne droite de la saison. Pierre Sage a décidé de titulariser Florian Thauvin, Allan Saint-Maximin, Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré ou encore Robin Risser.

Rendez-vous à 13h45 avec Ulysse Llamas sur sofoot.com pour suivre cette rencontre.

Pas de Lens-PSG, mais un match amical dédié à Christophe Gleizes à Bollaert le 11 avril

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez Marseille - Metz (3-1)
Revivez Marseille - Metz (3-1)

Revivez Marseille - Metz (3-1)

Revivez Marseille - Metz (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.