La famille de Christophe Gleizes n’oubliera jamais le soutien de Lens

Free Gleizes. À la suite du report de son choc en Ligue 1 contre le PSG, Lens a décidé de programmer un match amical ce samedi après-midi contre le FC Rouen, club de National, pour rester en jambes, mais aussi pour soutenir une cause importante. Cette rencontre est en effet placée sous le signe du soutien au copain et journaliste de So Press Christophe Gleizes, condamné à 7 ans de prison en Algérie.

« On continue à être combatifs »

Interviewés par le diffuseur de Ligue 1+, les parents de Christophe sont revenus sur le combat qu’ils mènent pour la libération de Christophe. « On vit, on dort et on agit pour Christophe, témoigne Sylvie. Il ne faut pas se laisser prendre par le temps, qui est long, et on continue à être combatifs. » « On est particulièrement émus par votre soutien, reprend Francis. On va faire savoir à Christophe ce qu’il s’est passé en son honneur. On n’oubliera jamais le soutien de Lens. »

Pour appeler à sa libération, vous pouvez signer la pétition : c’est juste ici.

Revivez Lens-FC Rouen, match amical dédié à Christophe Gleizes (2-1)