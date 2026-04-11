Une footballeuse pro participe à Mariés au premier regard pour enfin trouver l'amour

« Estelle, acceptez vous de prendre x ou y comme légitime époux : promettez vous de l’aimer, le réconforter, l’honorer et le protéger, de lui être fidèle aussi longtemps que vous vivrez ? » Cette phrase dont les célibataires rêvent chaque nuit, la joueuse de l’OGC Nice Estelle Laurier devrait bientôt l’entendre sur M6. À 28 ans, la défenseure née à Bron participe à l’émission Mariés au premier regard. Une occasion unique d’enfin rencontrer l’homme de sa vie.

Dans une capsule vidéo de l’émission regardée par les grands-pères lassés de Karine Le Marchand, Estelle Laurier raconte que sa dévotion pour le ballon rond ne l’a pas aidé à trouver l’amour. « Je veux être footballeuse pro et avoir une vie sentimentale à côté. Je réalise mon rêve, mais il y a plein de choses qui sont très difficiles au quotidien. Ce sont beaucoup d’effort, on part un week-end sur deux en déplacement. On manque les anniversaires et les événements en famille. Au quotidien, ce sont des sacrifices et il faut s’accrocher. »

« Pour eux, je suis censé être tout le temps les cheveux attachés avec des baskets et un jogging »

Pour rappel, cette émission risquée permet à deux candidats de se rencontrer le jour de leur mariage, ce qui peut provoquer quelques emmerdes si tu chopes un type avec une tête de poisson et un caractère de cochon. Mais alors pourquoi la Niçoise y participe ? Parce qu’il « me manque quelque chose à côté de mon quotidien de footballeuse ». « Dans mes relations précédentes, je ne me sentais pas comprise. Quand je rencontrais un mec et que je lui disais que ça se passait comme ça au quotidien, ça lui faisait peur. C’était frustrant parce qu’il ne comprenait pas ma profession, ma façon de vivre donc ça a crée des fossés. » Ah, ce foutue chagrin d’amour.

Depuis le début de sa carrière, les machos de ce triste monde l’ont certainement poussé à quitter quelques dates avant le dessert. Et ça se comprend : « Le préjugé de la footballeuse m’a porté préjudice également. « Ah, tu joues au foot, pourquoi tu ressembles pas à un garçon ? ». Pour eux, je suis censé être tout le temps les cheveux attachés avec des baskets et un jogging. Ce n’est pas du tout mon cas. Ce sont des préjugés que les gens ont, mais qui ne sont pas vrais. Je fais donc appel à Mariés au premier regard pour qu’on m’aide à trouver la personne qui acceptera surtout mon quotidien parce que je pense ce genre d’homme se fait assez rare. »

Et là elle tombe sur Jérôme de Tellement Vrai…

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