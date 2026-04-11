Le réveil compliqué de Tottenham

West Ham 4-0 Wolverhampton

Buts : Mavropanos (42e et 83e) et Castellanos (66e et 68e)

Coup du marteau. La Premier League reprenait ses droits vendredi soir avec une rencontre immonde sur le papier entre West Ham, dix huitième au coup d’envoi et Wolverhampton, cancre du championnat. Sans trembler, les Hammers ont croqué les Wolves 4-0 grâce à des réalisations de Konstantinos Mavropanos et Taty Castellanos. Cette victoire envoie un peu plus Wolverhampton en Championship tandis que West Ham empoche trois points cruciaux et dépasse Tottenham. Oui, Tottenham.

18e avec deux poins de retard

Avant leur rencontre contre Sunderland ce dimanche, les Spurs passeront le début de leur week-end dans la zone rouge. Engagés dans une course au maintien inattendu au vu de la qualité de l’effectif, les hommes de Roberto De Zerbi ont désormais deux points de retard sur la première place de non relégable, occupée par son voisin londonien. Cette dix-huitième place est la conséquence d’une série cataclysmique puisque le club du North London n’a plus remporté de match en PL depuis le 28 décembre contre Crystal Palace.

Ça ressemble à une statistique du FC Metz.

Tottenham deuxième, West Ham et Wolverhampton toujours sans victoire