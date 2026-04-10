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  • J29
  • Paris FC-Monaco (4-1)

Antoine Kombouaré au paradis

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Antoine Kombouaré au paradis

C’est rare, très rare. Plutôt connu pour ses coups de gueule ou son vocabulaire militaire, Antoine Kombouaré s’est montré généreux en compliments et en caresses ce vendredi soir. Il faut dire que son équipe a fait des merveilles lors de la 29e journée de Ligue 1, le Paris FC explosant Monaco. « Je souhaitais qu’on gagne, on a travaillé pour ça, a commencé l’entraîneur. Mais sur ce score, et avec cette manière… Non, il faut être honnête. On fait une entame de match rêvée, on mène 3-0 au bout de 21 minutes ! »

Et l’ancien coach du Paris Saint-Germain de continuer, réellement content de ses joueurs en conférence de presse : « On fait une deuxième mi-temps quasi parfaite, où Monaco n’a plus une situation. On a été très solide, et je crois que Kevin Trapp ne fait aucun arrêt en deuxième mi-temps. On s’est rendu le match facile, mais c’est vrai que je tiens vraiment à féliciter les joueurs. Ils ont été monstrueux, ils ont été énormes. Vraiment ! » Pas faux.

Paul Pogba (vraiment) de retour !

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