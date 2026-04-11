Lens s'impose face à Rouen lors d'un amical pour la libération de Christophe Gleizes

Lens 2-1 Rouen

Buts : Saïd (56e) et Bulatovic (60e) pour les Sang et Or, Fuss (77e) pour les Diables Rouges

286. C’est le nombre de jour depuis que Christophe Gleizes est retenu en Algérie. 286 jours de trop. Pour soutenir notre collègue journaliste, le RC Lens a organisé un match amical caritatif contre le pensionnaire de National, Rouen. Ce samedi après-midi, Florian Thauvin, Adrien Thomasson, Allan Saint-Maximin et les autres ont remporté un match de football pas comme les autres. Une rencontre pour entretenir l’espoir de voir Christophe Gleizes bientôt libéré et le retrouver enfin au bord des pelouses de ce sport qu’il aime tant.

Lens surpris en fin de match

Devant les milliers de supporters de Bollaert présents pour l’occasion, la mère, Sylvie, et le beau-père, Francis, de Christophe ont donné le coup d’envoi fictif. Le Racing en a profité pour leur remettre le maillot d’Eric Sikora, une des légendes du club. Sur le terrain, les deux équipes s’offrent un duel âpre avec de l’intensité et une volonté farouche de gagner. Le match se débride finalement en deuxième mi-temps. Quelques minutes après le retour des vestiaires, Emric Goumot touche la balle de la main sur corner et concède un pénalty, transformé par Wesley Saïd (1-0, 56e). Cet avantage d’un but ne suffit pas au deuxième de Ligue 1, bien décidé à faire la course en tête. Sur un coup franc excentré, Andrija Bulatovic surprend le gardien de but rouennais d’une frappe enroulé et permet à son équipe de prendre un avantage plus conséquent (2-0, 60e).

Intéressant sur plusieurs phases de jeu, Rouen est finalement récompensé de ses efforts grâce à la concrétisation d’une action magnifique. Samuel Renel casse une ligne d’une passe lumineuse pour Antonin Cartilier. Le natif de Blois sert Valentin Fuss au second poteau qui pousse le cuir au fond des filets de Mathieu Gorgelin (2-1, 77e). En fin de match, Rouen tente de revenir, mais se heurte à la solidité de la défense lensoise. Les Sang et Or finissent par s’imposer. Les bénéfices de cette victoire seront transférés à Reporters Sans Frontières, qui œuvre activement pour la libération de Christophe, un super journaliste auteur de ce magnifique reportage sur le foot de rue en Afrique du Sud.

On pense à toi, Christophe.

Le RC Lens affiche son soutien à Christophe Gleizes