Le conseil de Mikel Arteta à ses joueurs avant le sprint final

Le dernier jour du reste de leur vie. Alors qu’Arsenal s’est incliné ce samedi après-midi face à Bournemouth (1-2), Mikel Arteta s’est présenté en conférence de presse d’après-match en expliquant que ce résultat était : « un véritable coup de massue », mais ne s’est pas montré particulièrement fataliste.

Réaction immédiate exigée

« Maintenant, tout dépend de la façon dont on va réagir », a prévenu le technicien des Gunners. Selon l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City :« Il va falloir afficher encore plus de combativité » pour ses joueurs, avant le sprint final où il faudra « être très, très forts et déterminés pour l’aborder d’une manière différente de celle d’aujourd’hui, surtout quand le match ne tournait pas en notre faveur ».

💬 ”Go through the pain today, and tomorrow is a new day.” Mikel reflects on today’s result 👇 — Arsenal (@Arsenal) April 11, 2026

Il s’agit de la quatrième défaite de la saison d’Arsenal en championnat, la deuxième à domicile. Face à la mauvaise habitude d’Arsenal de craquer en fin de championnat, le coach espagnol a apporté une réponse limpide : « Nous ne pouvons pas contrôler ça. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos performances, ce que nous avons fait au cours des neuf derniers mois. Donc, tout ce qui se dit quand on subit une défaite à domicile, il faut l’accepter. (…) Tout dépend de la façon dont nous allons nous relever. » Mikel Arteta et ses ouailles n’ont plus le temps. Avec une avance toujours considérable de neuf points sur le dauphin Manchester City, une défaite à l’Etihad Stadium lors de la prochaine journée pourrait ressusciter les fantômes du passé, surtout que les Citizens comptent toujours deux matchs de retard pas rapport au rival londonien.

Une nouvelle malédiction So Foot en marche ?

Arsenal surpris par Bournemouth