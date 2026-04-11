Pierre Sage apporte son soutien à Christophe Gleizes

Un match pour la bonne cause. Privé de rencontre de Ligue 1 ce week-end, le RC Lens a organisé un match amical dans son antre de Bollaert face au FC Rouen. Objectif : soutenir le journaliste de So Foot Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie. Après la victoire de ses joueurs, l’entraîneur artésien Pierre Sage a tenu à lui afficher son soutien : « On s’associe à ce qu’il endure, à ce qu’endure sa famille qui est ici et doit gérer tout ça plus tout le battage médiatique qu’il y a autour de cette situation », a-t-il affirmé en zone mixte alors que ses parents ont notamment donné le coup d’envoi fictif de la rencontre.

« 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑖 » 🤝 Christophe Gleizes est incarcéré depuis juin 2025 pour avoir simplement exercé son métier de journaliste. Le RC Lens s'associe à ses proches, @RSF_fr et son comité de soutien pour appeler à sa libération. 👇 — Racing Club de Lens (@RCLens) April 9, 2026

« On se doit d’être solidaires dans ces moments-là et d’apporter, à notre échelle, ce qu’on est capables de faire, a poursuivi le technicien nordiste. Aujourd’hui on s’est réunis à plus de 20 000, il y a deux équipes qui ont joué un match de foot pour cette cause et je trouve que c’est un très bon signe. »

Pour appeler à sa libération, vous pouvez signer la pétition : c’est juste ici.

Le RC Lens affiche son soutien à Christophe Gleizes