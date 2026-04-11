Quand le PSG rêvait d'une attaque 100% brésilienne

Le PSG aurait pu renforcer encore davantage sa connexion avec le Brésil. À une époque où Neymar portait encore les couleurs du club de la capitale, et où l’avenir de Kylian Mbappé était sur toutes les lèvres à chaque mercato, son remplaçant en cas de départ aurait pu s’appeler Richarlison. Ce qui aurait abouti à une attaque très auriverde. « J’ai eu à plusieurs reprises des contacts avec le PSG. À chaque fois que Mbappé était sur le départ, ils me sollicitaient », confie aujourd’hui l’attaquant de Tottenham dans un entretien accordé à France Football.

Celui qui évoluait encore à Everton assure qu’il aurait beaucoup apprécié rétablir cette connexion avec le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao : « Je voulais y aller, on en parlait ensemble avec Neymar lors des rassemblements. Ça n’a pas marché, malheureusement, c’est dommage. Ça aurait été incroyable de jouer à Paris avec lui et les autres Brésiliens. » Le buteur des Spurs confie son admiration pour « Ney », dont il a le visage tatoué dans le dos. « J’ai aussi Ronaldo et la signature de Pelé. Neymar, je l’aime du fond du cœur. »

Richarlison évoque sa dépression après la Coupe du monde 2022

Une longue interview dans laquelle Richarlison revient également sur la période très compliquée qu’il a traversée après le Mondial 2022 au Qatar, où il avait notamment marqué les esprits avec son retourné face à la Croatie. « Je suis entré en dépression, confie-t-il quelques années plus tard. Pendant un an et demi, je prenais des claques tous les jours. » Heureusement, le joueur a rencontré sa femme avant de devenir père. « Un soir, alors que je ramenais ma femme à l’aéroport, je lui ai dit les yeux dans les yeux : « Je te remercie, car tu m’as sauvé la vie ». Combien de fois, au volant de ma voiture, j’ai pensé à m’encastrer dans un mur ! Maintenant qu’elle est là, je ne pense plus à ces conneries. »

Ça mérite bien une dernière danse avec Neymar cet été, sur les pelouses américaines.

Le PSG humilie Tottenham sans le vouloir