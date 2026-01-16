S’abonner au mag
Le proprio d’un gros club de Premier League va mettre des billes dans Annecy

Le petit club d’Annecy en mode Goldman Sachs. Annecy entre dans la galaxie Aston Villa. Actuellement 10e de Ligue 2, le FC Annecy s’apprête à accueillir un nouvel actionnaire minoritaire : le fonds d’investissement V Sports, propriétaire d’Aston Villa en Premier League. Selon L’Équipe et Le Dauphiné libéré, 30 % du capital du club savoyard devrait passer sous pavillon anglais.

Comme Strasbourg, Troyes, Nice ou Monaco avant lui, Annecy va donc goûter aux joies du football à la sauce internationale. Une évolution prévisible pour un club qui cherchait depuis plusieurs saisons des partenaires économiques afin de stabiliser son projet en Ligue 2.

Opération à 5 millions d’euros

L’opération serait estimée à environ 5 millions d’euros, pour un club valorisé à 15 millions. Les premiers effets commencent d’ailleurs déjà à se faire sentir du côté du carnet d’adresses : Triston Rowe, 19 ans, a débarqué en prêt depuis Aston Villa en septembre, tandis que des rumeurs évoquent l’arrivée possible de Zepiqueno Redmond, en provenance du fief londonien.

Strasbourg et BlueCo inspirent l’Hexagone.

Le Mans continue sa folle série, Nancy sort la tête de l’eau

CM

