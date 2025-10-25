S’abonner au mag
Coulé à Annecy, Saint-Étienne est la deuxième pire défense de Ligue 2

UL
Annecy 4-0 Saint-Étienne  

Buts : Larose (6e), Paris (67e), Touré (71e) et Rambaud (90e +1)

Expulsion : Miladinović (13e) côté stéphanois 

Les Verts voient rouge.

Après le match de dingue du Mans la semaine dernière, Saint-Étienne perd à Annecy pour la deuxième fois d’affilée en Ligue 2. Leur série de quatre succès d’affilée à l’extérieur prend fin, et ils perdent pour la troisième fois en quatre matchs. Comme contre Guingamp, les Verts n’ont pas été capables de finir le match : Igor Miladinović fauche Clément Billemaz et laisse ses coéquipiers à 10 pendant 80 minutes. Le début de match des hommes d’Erik Horneland était bien galère, puisqu’Antoine Larose avait déjà ouvert le score (1-0, 6e).

Deuxième pire défense de Ligue 2 derrière Guingamp

Même à 10, les Verts ont poussé devant un Parc des Sports d’Annecy bien garni et enfin rénové. Erik Horneland n’a pas changé pas son système après l’expulsion, et Zuriko Davitachvili a butté sur Thomas Callens. Lucas Stassin a trop forcé pour obtenir un penalty (55e). Quentin Paris fait le break en prenant de vitesse Dylan Batubinsika (2-0, 67e). Ben Hamed Touré, sur corner, a permis d’alourdir le score (3-0, 71e). Saint-Étienne est la deuxième pire défense de Ligue 2, encaissant un dernier but signé Thibault Rambaud, tranquille (4-0, 90e +1). Il stagne à la quatrième place, à quatre unités de Troyes, quand Annecy avance dans la première moitié du classement. Après l’accueil de Pau, troisième, mercredi, Sainté se déplace chez le deuxième, le Red Star, puis à Troyes, le premier. Cette semaine s’annonce… décisive.

Et non, Sainté ne roule pas sur la Ligue 2.

