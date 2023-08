Annecy et Saint-Étienne se neutralisent, Callens retrouve sa cape de héros

Annecy 1-1 Saint-Étienne

Buts : Caddy (26e S.P.) pour Annecy // Chambost (48e) pour l’ASSE

Et un, et deux, et trois matchs sans défaite.

Le FC Annecy a enchaîné une troisième rencontre sans s’incliner ce lundi en clôture de la quatrième journée de Ligue 2, face à Saint-Étienne (1-1). Auteur d’une meilleure entame, symbolisée par une frappe au-dessus de Yacouba Barry (5e) et un centre tir de Nordine Kandil claqué par Gautier Larsonneur (10e), le FCA a pris les devants sur un penalty, sifflé pour une main de Dylan Batubinsika. Warren Caddy a exécuté la sentence pour inscrire son deuxième but de la saison (1-0, 26e). Inoffensifs pendant une grosse demi-heure, les Verts ont mieux fini le premier acte. Stéphane Diarra s’est ouvert le chemin du but en fixant François Lajugie, mais son tir a filé dans les nuages (37e). Florian Escales a ensuite détourné la tentative de Lamine Fomba, pour le plus grand soulagement du Parc des Sports (44e).

Au retour des vestiaires, Ibrahim Sissoko a enrhumé Gaby Jean et trouvé Dylan Chambost dans l’intervalle, libérant le parcage stéphanois (1-1, 48e). Les deux formations ont eu l’occasion d’arracher les trois points : Escales a bien couvert son poteau (65e), Larsonneur lui a répondu sur un tir de Steve Shamal (69e), avant que Caddy ne manque une opportunité en or (70e). L’ASSE a obtenu un penalty pour une faute d’Escales sur Sissoko. Sonné sur ce contact, le portier a cédé sa place à son suppléant Thomas Callens… Et le héros de la folle épopée en Coupe de France a remis ça en mettant Sissoko en échec (78e). Annecy n’a pas réussi à capitaliser, malgré plusieurs situations en fin de match, et se contentera donc d’un cinquième point en quatre journées, synonyme de onzième place. Sainté compte une unité de moins et pointe au quatorzième rang.

Retour au Chaudron samedi face à Valenciennes, et les Verts seraient bien inspirés de gagner pour définitivement se lancer.

Annecy (4-3-3) : Escales (Callens, 76e) – Lajugie, Mouanga, Jean, Mahop – Pajot (Adeline, 24e), Kashi, Barry – Kandil (Shamal, 67e), Caddy (Testud, 84e), Larose (Bengueddoudj, 85e). Entraîneur : Laurent Guyot.

Saint-Etienne (3-4-2-1) : Larsonneur – Pétrot, Briançon, Batubinsika – Fomba (Charbonnier, 67e), Lobry (Cissé, 68e), Bouchouari, Appiah – Chambost, Diarra (Rivera, 62e) – Sissoko (Gauthier, 90e). Entraîneur : Laurent Batlles.

Annecy coupe le parcage stéphanois en trois pour éviter une nouvelle bagarre