Saint-Étienne bat Annecy et monte sur le podium

Saint-Étienne 2-1 Annecy

Buts : Cardona (10e) et Sissoko (40e) pour Saint-Étienne // Ntamack (86e, SP) pour Annecy

Un succès, et une place provisoire sur le podium.

À l’occasion de la 26e journée de Ligue 2, Saint-Étienne a battu Annecy pour monter au troisième rang du classement. Cette victoire s’est dessinée très rapidement, Irvin Cardona ouvrant le score avant même le quart d’heure de jeu sur un centre parfait de Mathieu Cafaro. Puis, Ibrahim Sissoko a fait le break de la tête en fin de première mi-temps à la suite d’un service de… Cardona. Assez sévère pour les visiteurs, plutôt dominateurs jusque-là et beaucoup moins réalistes que les Verts.

Dans le second acte, les deux équipes se sont procuré de nouvelles occasions dangereuses. Mais Florian Escales et Gautier Larsonneur ont sorti les arrêts nécessaires sur leur ligne de but, sauf quand Samuel Ntamack s’est avancé pour transformer un penalty obtenu par Antoine Larose au contact de Florian Tardieu sur la fin. Vincent Pajot, lui, a vu son coup de casque rebondir contre le poteau. Avec cette nouvelle défaite, son club végète à l’avant-dernière position du championnat.

Serait-ce le changement d’entraîneur qui porterait ses fruits, du côté des locaux ?