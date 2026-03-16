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  • Annecy-Troyes (1-2)

Troyes renverse encore la situation contre Annecy

EL
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Troyes renverse encore la situation contre Annecy

  Annecy 1-2 Troyes

Buts : Sahi Dion (41e) pour les Haut-Savoyards // Ouzenadji (54e), Ripart (85e) pour l’ESTAC

Expulsion : Jacob (90e+7)

La meilleure équipe du monde après la 45e minute ? Après avoir réalisé un premier acte loin de ses standards, Troyes a de nouveau renversé la table et a remonté son retard pour écarter Annecy (1-2). Après le nul de Saint-Étienne, les hommes de Stéphane Dumont s’envolent en tête du classement.

Éternel Renaud Ripart

Quelques minutes après avoir encaissé un but de Moïse Sahi Dion (1-0, 41e) sur l’une des rares opportunités du Fécé, Mouhamed Diop a affiché une étrange sérénité au micro du diffuseur, espérant un nouveau retournement de situation. L’équipe de Ligue 2 à prendre le plus de points après avoir été menée a effectivement encore réussi son coup, comme contre Clermont ou Pau, récemment.

Anis Ouzenadji (1-1, 54e) a d’abord profité de la passivité des Haut-Savoyards. Après quelques intrusions dans le camp adverse, obligeant Florian Escales à s’employer à plusieurs reprises, c’est l’inépuisable Renaud Ripart qui a sonné le glas (1-2, 85e) en bon renard des surfaces. Les haters diront que Troyes a été arbitré comme une grande équipe, avec un potentiel penalty oublié pour Annecy dans le temps additionnel et les expulsions de Valentin Jacob (90e+7) et de l’adjoint de Laurent Guyot.

Une victoire de champion, quoi.

Troyes renverse Clermont, Le Mans étrille Annecy

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