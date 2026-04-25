Un ancien joueur du Stade brestois s’est fait les croisés

Non pas ça Mathias, pas maintenant. Touché à l’entraînement mercredi à la suite d’un choc, Mathias Pereira Lage souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur. Le Sankt Pauli a confirmé l’information ce samedi. C’est un gros coup dur pour l’attaquant, titulaire indiscutable depuis qu’il est arrivé en Allemagne, et le club hambourgeois, 16e et toujours à la lutte pour le maintien en Bundesliga.

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Opéré avec succès

Sur Instagram, l’ancien joueur des Ty-Zefs, qui a été opéré vendredi, a tenu à rassurer tout le monde : « Opération faite, tout s’est bien passé. Merci pour tous vos messages et votre soutien ! Maintenant le travail commence. Hâte de revenir plus fort. » En 32 rencontres cette saison, le Franco-Portugais était parvenu à marquer trois buts et avait délivré deux passes décisives.

Oui, le football est cruel.

Une manita et un record pour le Bayern face à Sankt Pauli