L’entraîneur U19 de Sankt-Pauli annonce son coming out

C’est tellement rare. Pendant cette trêve internationale où tous les regards sont rivés sur la préparation à la Coupe du monde 2026, Christian Dobrick, entraîneur des U19 du pensionnaire de Bundesliga, a annoncé son coming out via le magazine allemand Stern. Cette déclaration lui a permis d’établir un triste constat sur l’homosexualité dans le monde du ballon rond : « Les hommes gays sont toujours traités comme des extraterrestres. »

« Cet heureux événement illustre le gouffre entre le football allemand et français »

Christian Dobrick a aussi ajouté que « la pression pour mener une vie hétéronormative est si forte que moins de footballeurs gays atteignent le sommet, car ils doivent consacrer leur énergie à des problèmes qui n’ont rien à voir avec le sport ».

L’officialisation de son coming out a été relayée par Rouge direct. Ce collectif lanceur d’alerte sur l’homophobie dans le football a salué l’annonce de l’Allemand : « Cet heureux événement illustre le gouffre entre le football allemand et français dans la lutte contre l’homophobie dans le football », déclare son communiqué, qui évoque sans la nommer la fin des couleurs arc-en-ciel sur les maillots de Ligue 1 annoncée par la LFP mi-mars.

Oui, la France a encore du boulot…

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