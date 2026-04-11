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Une manita et un record pour le Bayern face à Sankt Pauli

LB
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Une manita et un record pour le Bayern face à Sankt Pauli

Sankt Pauli 0-5 Bayern Munich

Buts : Musiala (9e), Goretzka (53e), Olise (55e), Jackson (65e), Guerreiro (88e) pour le Rekordmeister

Battre son propre record : fait. Seul sur sa planète, le Bayern n’avait pas seulement l’objectif de prendre les trois points et d’accroitre son avance sur son dauphin le Borussia Dortmund sur la pelouse du Millerntor. Après avoir atteint la barre des 100 buts sur une saison le plus rapidement de l’histoire de la Bundesliga, les Bavarois ont fait tomber un nouveau record après leur large succès face à Sankt Pauli (0-5).

105 record à battre

Alors qu’il ne suffisait que d’un petit but au Bayern pour faire tomber le record de buts inscrits en une saison de Bundesliga, Jamal Musiala s’est arrangé pour que l’attente ne soit pas trop longue pour les supporters en crucifiant de la tête Nikola Vasilij (0-1, 9e). Il a toutefois fallu attendre la deuxième période pour que l’armada offensive bavaroise ne se mette en place. Mais Leon Goretzka (0-2, 53e), Michael Olise (0-3, 54e), Nicolas Jackson (0-4, 65e) et Raphaël Guerreiro (0-5, 88e) ont fait en sorte que la manière se joigne à l’art. Goretzka aurait même pu s’offrir un doublé dans le temps additionnel, mais la VAR l’a finalement rattrapé par le col pour une position de hors-jeu sur une action précédente (90e+6).

Avec 105 buts inscrits cette saison, le Bayern a donc battu son propre record, établi durant la saison 1971-1972 où les Bavarois avaient inscrit 101 buts cette année-là. Un record qui a encore le temps de s’alourdir puisqu’il reste encore cinq journées de championnat.

En attendant le titre.

FC Sankt Pauli (3-4-3) : Vasilij – Mets, Wahl, Ando – Ritzka (Oppie, 77e), Fujita (Metcalfe, 66e),Rasmussen, Pyrka – Pereira Lage (Hara, 89e), Houtondji (Kaars, 77eEntraîneur : Alexander Blessin.

FC Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer – Laimer (Stanisic, 58e), Kim, Ito 5tah, 67e), Bischof – Kimmich (Davies, 59e), Goretzka – Olise (Diaz, 59e), Guerreiro, Musiala (Ndiaye, 84e) – Jackson. Entraîneur : Vincent Kompany.

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LB

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