Bordeaux rechute contre Lorient

Le malade est loin d’être guéri. Opposés à la réserve du FC Lorient, relégable dans leur poule A de National 2, les Girondins de Bordeaux ont encore une fois laissé filer des points précieux (2-3). Les espoirs de monter s’amenuisent encore un peu pour le club au scapulaire, qui avait pourtant vu La Roche/Yon s’incliner dans la semaine. Mais malgré l’ouverture du score de Jean Grillot sur corner en début de match, les Girondins sont retombés dans leurs travers.

𝙁𝙄𝙉 𝘿𝙐 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 ❌ Jean Grillot avait ouvert le score en première mi-temps et malgré l'égalisation de Steve Shamal en seconde période, ce sont les Lorientais qui arrachent les trois points à la dernière minute. 2-3 #FCGBFCL pic.twitter.com/MsP5rDoG99 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 11, 2026

Deux buts coup sur coup peu après l’heure de jeu ont en effet douché le Matmut Atlantique. L’égalisation tardive de Steve Shamal ne change pas grand chose : alors que le portier Lassana Diabaté monte sur un dernier corner, ce sont les Merlus qui en profitent pour faire la décision en contre. La saison de toutes les galères pour les Bordelais, qui vont devoir commencer à plancher sur une troisième saison consécutive dans le quatrième échelon du football hexagonal.

L’effet Rio Mavuba aura donc été de courte durée.

Nouveau coup dur pour les Girondins