Saint-Étienne coule Annecy

Saint-Étienne 4-0 Annecy

Buts : Pedro (18e), Cardona (23e), Stassin (33e), Davitashvili (63e) pour les Verts

Du tac au tac. Après le large succès de Troyes ce samedi après-midi, Saint-Étienne se devait d’imiter le leader du championnat afin de rester à proximité. Une mission parfaitement réussie par les protégés de Philippe Montanier qui ont régalé Geoffroy-Guichard avec quatre buts inscrits face à Annecy, qui dit donc adieu à la course à la montée.

Buts en cascade

Les Stéphanois n’ont pas mis longtemps à enflammer la rencontre. À peine un quart d’heure de rodage avant que Kévin Pedro n’ouvre la marque d’une tête parfaitement ajustée (1-0, 18e). Irvin Cardona n’a attendu que cinq minutes supplémentaires pour inscrire le but du break sur un centre en retrait délivré par Lucas Stassin (2-0, 23e). Appelé pour la première fois avec la sélection belge par Rudi Garcia cette semaine, Stassin a prouvé à son sélectionneur qu’il n’allait pas regretter son choix. Déjà passeur décisif pour Cardona, l’avant-centre des Verts est venu assommer définitivement la rencontre avec un sublime ballon piqué qui n’a laissé aucune chance à Florian Escales (3-0, 38e).

https://www.sofoot.com/breves/en-ligue-2-coule-a-annecy-saint-etienne-narrive-pas-a-enchainer-et-est-la-deuxieme-pire-defense-de-ligue-2#:~:text=Annecy%204%2D0%20Saint%2D%C3%89tienne&text=Leur%20s%C3%A9rie%20de%20quatre%20succ%C3%A8s,%C3%A0%2010%20pendant%2080%20minutes.

Pas toujours juste dans les 30 mètres adverses, Zuriko Davitashvili est finalement venu parachever le récital offensif stéphanois peu après l’heure de jeu, après le centre de Lucas Stassin mal repoussé par la défense haut-savoyarde vers Davitashvili, qui a conclu d’une volée du pied gauche (4-0, 63e). Une nouvelle désillusion pour Annecy qui rêvait de jouer les trublions dans la course à la montée, mais ses trois revers consécutifs face au Mans (3-0), Troyes (1-2) et Saint-Étienne semblent l’écarter définitivement de la discussion.

De quoi laver l’affront du match aller.