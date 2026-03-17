Neymar marque et réagit à sa non-convocation avec le Brésil

Un péno reste un péno, même en Kings League ? Grand absent de la dernière liste du Brésil, Neymar voit le Mondial 2026 s’éloigner à mesure que le tournoi approche. Pourtant, l’ancien parisien ne semble pas perdre l’espoir d’en être au dernier moment. À l’occasion de la Kings League, où il a pu faire profiter à tout le monde de son sang froid sur un pénalty du président, l’actuel joueur de Santos est revenu sur son absence dans les 26 de la Seleção.

🚨 URGENTE! Neymar fala sobre ausência na convocação da Seleção Brasileira: "Obviamente estou chateado, triste, por não ter sido convocado, mas o foco continua. Nós vamos conseguir nosso objetivo. O sonho continua." 🎥 @Podpah pic.twitter.com/1WoOYVPT5a — Futmais | Menino Fut (@futtmais) March 16, 2026

« Évidemment, je suis déçu et triste de ne pas avoir été sélectionné, mais je reste concentré, a-t-il déclaré, sourire en coin. Nous atteindrons notre objectif. Le rêve continue. » Tout sauf l’air abattu, il a désormais trois mois pour prouver que le Brésil a besoin de lui pour redorer son blason.

Quelle idée aussi de mettre un plan à Carlo Ancelotti qui se déplace pour le voir ?

Grosse déception pour Neymar en vue du Mondial ?