Antonio Rüdiger : « Si j'avais eu l'intention de le tuer, il ne se serait pas relevé... »

Faute avouée, à moitié pardonnée ? Peut-être, mais Antonio Rüdiger n’en a visiblement rien à tamponner. En conférence de presse ce lundi, le défenseur central du Real Madrid est revenu sur le vilain coup de genou qu’il avait asséné au visage du latéral de Getafe Diego Rico il y a de cela deux semaines.

« Le gars a exagéré, il avait juste besoin d’un peu d’attention »

Au lendemain du match, le joueur de Getafe avait déploré que l’arbitre ne daigne sortir de carton, affirmant que « si [Rüdiger] avait mieux visé, il aurait pu [le] laisser inanimé sur la pelouse ». « Tout le monde sait qu’il a fait exprès […] Quand je revois les images, je trouve étrange que la VAR n’ait pas été utilisée », avait conclu Diego Rico.

Agresión del jugador del Getafe en la rodilla de Rudiger, el VAR ni lo reviso y el arbitro no señaló nada. pic.twitter.com/TO6Nd93D8i — Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) March 2, 2026

Un constat que ne partage guère le principal intéressé : « Quand on voit les images au ralenti, ça a l’air terrible, bien sûr, je ne vais pas le nier, mais je ne l’ai pas tué, il ne faut pas exagérer », a relativisé Rüdiger. Et de poursuivre, tout en modestie : « Si j’avais eu l’intention de le tuer, il ne se serait pas relevé […] J’aime être dur, mais j’ai des limites que je ne franchis pas. Je pense que le gars a exagéré, il avait juste besoin d’un peu d’attention. »

Reste que les défenseurs de Getafe ont visiblement pris des leçons de Rüdiger ces derniers jours.

Antonio Rüdiger espère être prolongé au Real Madrid