Luis Enrique pas intéressé par la Coupe du monde

Ça a le mérite d’être clair. Alors que la Coupe du monde approche à grands pas, chaque petit pépin est scruté avec attention et provoque de belles sueurs froides. Les blessures d’Ekitiké et d’Estêvão vont dans ce sens. Les entraîneurs vont-ils ajuster leur gestion en conséquence sur cette fin de saison ? Pas Luis Enrique, en tout cas.

Interrogé en conférence de presse ce vendredi en vue du déplacement à Angers, l’entraîneur du PSG a fait comprendre qu’il ne se souciait pas du Mondial dans la gestion de son effectif : « Je suis l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le reste, je m’en fous ! Ça ne m’intéresse pas. Ce que je dois gérer, c’est la situation du PSG. Le reste… C’est très clair. »

Et Lucas Chevalier alors ?

En plus de sa gestion des hommes, l’Asturien s’est montré assez offensif après une question sur un éventuel retour de Lucas Chevalier face à Angers ce samedi (19 heures). « Comme le football est incroyable… Vous avez critiqué Lucas Chevalier pendant la première partie de championnat tout le temps. J’étais ici pour le défendre. Et aujourd’hui vous me posez tout le temps la question “dans combien de jours va-t-il rejouer ?” C’est incroyable ! C’est le football de haut niveau… »

On en connaît un qui ne se posera pas devant l’alléchant Haïti-Écosse cet été.

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