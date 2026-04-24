Une cure d'austérité à prévoir pour Leicester

Fini de flamber ! À la suite d’un nul, 2-2, face à Hull City, Leicester est condamné à descendre en League One. Une relégation qui aura des répercussions sportives mais aussi financières. Comme la plupart des clubs anglais, les Foxes ont emprunté l’argent de demain pour se payer la gloire d’aujourd’hui. Des prêts totalisant environ 115 millions d’euros ont été contractés auprès d’une banque australienne, rapporte la BBC.

Il faudra dégraisser l’effectif

Le mois passé, Leicester a déclaré être en déficit de 80 millions sur la saison 2024-2025 et de 375 millions depuis 2019. Normalement, le prêt contracté doit servir à les rembourser en partie, aidé par les recettes de ventes et les droits TV. Problème : en descendant, certains joueurs seront bradés et les droits télévisés sont bien plus faibles qu’en Premier League ou Championship : 2 millions par saison selon l’expert financier Kieran Maguire.

Pour couronner le tout, la masse salariale devra être revue à la baisse. Les problèmes financiers du club ne pourront pas leur permettre de gérer le poste des salaires qui s’élevait à 170 millions il y a un an. Si en League One, la masse salariale moyenne est d’environ 11 millions d’euros, c’est pour une bonne raison.

On ne verra peut-être pas les renards sortir de leur tanière de sitôt…

Comment expliquer la chute des gros d’Angleterre ?